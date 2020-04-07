«Спортмастер» временно закрывает все магазины сети и увольняет сотрудников

Российская сеть «Спортмастер» на период объявленного президентом нерабочего месяца временно закрывает свои магазины и распускает сотрудников, со ссылкой на источник в компании пишет «Коммерсантъ».

Сотрудников «Спортмастер» предлагает трудоустроить другим сетям, после снятия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса магазины планируется открыть, а сотрудникам предложат вернуться на работу.

«Тем, кто не сможет трудоустроиться, сеть обещает выплатить средства в размере одного МРОТ», — сообщил источник.

Readovka пишет, что на самом деле в компании начинаются массовые сокращения. Сотрудникам действительно предлагают два варианта: разорвать трудовой договор и перейти на работу в партнёрские сети продуктовых магазинов либо обойтись без увольнения — однако в этом случае заработная плата сотрудника будет равна МРОТ (12130 рублей).

Сейчас у «Спортмастера» проблемы с онлайн-доставкой заказов — группы в соцсетях заполнены комментариями недовольных покупателей, которые не могут получить свои товары.

Ранее «Спортмастер» вошёл в список системообразующих предприятий России — компания может рассчитывать на первоочередную помощь государства в случае кризиса. Помимо «Спортмастера», в этот список попала, в частности, букмекерская контора «Фонбет».

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