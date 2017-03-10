Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал российского врача из-за допинг-скандала

Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно дисквалифицировал фигуранта допингового скандала в российском плавании доктора Сергея Португалова, передаёт РБК. Его обвинили в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в том числе в «обладании запрещённой субстанцией или методом», «в распространении или попытке распространения запрещённой субстанции или метода», «в назначении или попытке назначения запрещённой субстанции или метода».

В марте 2016 года The Times опубликовало своё расследование, которое было посвящено употреблению допинга и запрещённых препаратов в российском спорте. Среди имён, которые фигурируют в материалах журналистов, встречается Сергей Португалов — член медицинской комиссии во Всероссийской федерации плавания, который также занимал одну из ведущих должностей в Европейской лиге плавания (LEN). Он, как утверждал The Times, «активно поощрял систематическое употребление допинга членами национальной сборной по плаванию».

Также Сергей Португалов фигурирует в фильме-расследовании немецкого телеканала ARD о допинге в российской лёгкой атлетике, который привёл к привлечению Всемирного антидопингового агентства (WADA) и последующему отстранению российских легкоатлетов от Олимпийских игр, которые прошли летом 2016 года в Бразилии.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters