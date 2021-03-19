Спецназовец из Нижнего Тагила признан виновным в вымогательстве денег у 19-летнего парня. Его подельник-боксёр ждёт приговора

Нижнетагильский гарнизонный военный суд вынес приговор 25-летнему бывшему снайперу 12-го отряда спецназначения «Урал» Зоирову Т. по делу о вымогательстве. Как говорится в материалах дела, осенью 2020 года Зоиров и 21-летний воспитанник школы олимпийского резерва «Спутник» боксёр Дмитрий Фоминых решили шантажировать некого 19-летнего парня, который подозревался ими в употреблении наркотиков.

В один из ноябрьских вечеров Зоиров и Фоминых встретились с потерпевшим и спецназовец предъявил ему удостоверение ветерана боевых действий, а также представился сотрудником полиции. Молодые люди рассказали жертве о своих подозрениях, но потерпевший всё отрицал.

На следующий день ситуация повторилась, только на этот раз злоумышленники увезли жертву в лесополосу и там под давлением и угрозой физической расправы заставили написать расписку на 40 тысяч рублей. 13 ноября 2020 спецназовец и боксёр были задержаны сотрудниками полиции при передаче денег.

Суд признал Зоирова виновным в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В отношении Фоминых уголовное дело вынесено в отдельное производство. В настоящее время оно рассматривается в Дзержинском райсуде Нижнего Тагила.

Известно, что бывший спецназовец, прослуживший в Росгвардии около 6 лет, в октябре написал рапорт на увольнение, сообщив сослуживцам, что нашёл работу на «гражданке».

Дмитрий Фоминых в 2015 году был выбран капитаном сборной России на первенстве мира по боксу среди юношей до 17 лет. В 2017 году спортсмен стал третьим на Международном турнире по боксу среди юношей до 18 лет. В октябре 2020 года Дмитрий стал лучшим в своей весовой категории на чемпионате Уральского федерального округа по боксу среди мужчин и завоевал путёвку на чемпионат России.