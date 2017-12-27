Спецназ начал «зачистку» фабрики «Меньшевик», где экс-директор устроил стрельбу, передаёт РИА Новости.

«Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут», — сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Он отметил, что территория объекта большая, проводится «зачистка». Ранее сообщалось, что полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик».

Напомним, на юго-востоке Москвы бывший директор фабрики «Меньшевик» устроил стрельбу, в ходе которой был убит один человек и, по предварительным данным, пострадали четверо. Стрелявший объяснил свои действия рейдерским захватом фабрики новым руководством.