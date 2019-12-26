Спецкора «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили из СК

Специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину, задержанную утром 26 декабря, отпустили из СК после допроса по делу о создании банды в ФСБ. Коллеги девушки сообщили, что сейчас она находится дома.

Напомним, сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом Полухиной утром 26 декабря. После этого журналистку увезли в неизвестном направлении. Предположительно, обыск был связан с делом о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ, о котором Полухина выпустила материал.