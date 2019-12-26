К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обыском, журналистку увезли в неизвестном направлении

Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края пришли с обыском в дом специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной), после чего журналистку увезли в неизвестном направлении, сообщается в заявлении издания.

Обыск прошёл в 8 часов утра. По словам знакомого журналистки, он связан с делом о создании преступного сообщества сотрудниками ФСБ, о котором Полухина выпустила материал.

В заявлении «Новой газеты» обыск связан с материалом о наёмниках в Донбасе и Луганске и контрабанде из непризнанных республик.

«Это связано с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооружённых формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды», — сообщается на сайте газеты.

В редакции возмущены, что «ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении».

«При этом адвокат Юлии Пётр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента, и допустить для участия в них адвоката. Пока всё это похоже на похищение», — подчеркнули в «Новой газете».

Ранее «Новая газета» писала, что в отношении сотрудников ФСБ России возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, в которое входят участники боевых действий в Донбассе. Следствие считает, что банду создали, чтобы нападать на группировку, занимавшуюся контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов.