Специалисты туркластера «Гора Белая» рассказали об агротуризме на межрегиональном  агропромышленном форуме

На X межрегиональной агропромышленной выставке управляющая компания туристического кластера «Гора Белая» представила выставку «Инвестируй в агротуризм». На ней специалисты кластера рассказали о перспективных инвестпроектах в сфере агротуризма.

На территории туркластера «Гора Белая» может появиться завод по переработке дикоросов, сады жимолости и облепихи, свиноводческий комплекс, пасеки, утиная и козья фермы. Всё это производственные и туристические объекты одновременно, отмечают в пресс-службе туркластера.

На сегодняшний день уже подписано соглашение о создании на территории кластера рыбоводческой фермы, где будут выращивать форель и осетра, а также предоставлять услуги коммерческой рыбалки. Прорабатываются проекты птичьей фермы и ягодных садов.

Сады с коллективным сбором ягод — направление новое, ничего подобного на сегодняшний день на Урале нет. И хотя проект не быстрый в реализации, но перспективный, подчёркивают в туркластере. В таких садах туристы смогут принять участие в сборе ягод, дегустациях и кулинарных мастер-классах. На территории садов можно создать магазины фермерской продукции и тематические места отдыха с модульными домами для размещения гостей.

«Мы ищем проекты, связанные с выращиванием овощей, с ягодами и животными. Всё это агротуристические проекты, сочетающие производство и активности для туристов — будь то экскурсии, дегустации, тематические сувениры и развлечения, которые для фермера являются ещё одной формой дохода. В идеале в населённых пунктах туркластера должно быть по два объекта агротуризма: один растениеводческий, другой с животными», — рассказал АН «Между строк» директор туркластера Леонид Гункевич.

Как отмечают специалисты, для каждого проекта проработаны инвестиционные показатели и основные параметры реализации в соответствии с концепцией кластера. Туристический кластер «Гора Белая» является территорией с особым экономическим режимом — инвесторы могут рассчитывать на налоговые льготы, арендные каникулы, обеспечение энергоресурсами и помощь в продвижении и сбыте продукции. В кластере планируется создать кооперацию малых фермерских хозяйств, где резидентам будут доступны услуги ветеринара, агронома, агро- и зоотехников, а также другие сервисы, которые снимут часть трат с агрорезидентов.

Напомним, первое событие в сфере агротуризма, который неразрывно связан с фермерством и производством сельхозпродукции, состоялось в минувшие выходные в посёлке Висим. Здесь прошёл первый фестиваль «Висимский пикник. Путешествие к уральской кухне». Отведать блюда уральской кухни в современном прочтении и насладиться красотами Висима приехали более двух тысяч гостей.