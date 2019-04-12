СПЧ предложил разработать госпрограмму помощи бездомным

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости принять концепцию и государственную программу по оказанию комплексной доступной помощи бездомным, пишет «Коммерсантъ». Соответствующие рекомендации правительству по итогам заседания по проблемам лиц без определённого места жительства опубликованы на сайте СПЧ.

«Учитывая, что бездомность — проблема комплексная, её следует решать системой программ с разным уровнем доступа. Только комбинация гуманитарных проектов, удовлетворяющих базовые потребности человека, и программ долгосрочного сопровождения и ресоциализации позволит бездомным быстрее выбираться с улицы», — подчеркнули в СПЧ.

В Совете уверены, что госпрограмма должна включать дорожную карту и план ключевых мероприятий по профилактике бездомности на федеральном, региональном и местном уровнях. Также правозащитники предложили «определить оптимальную методику переписи бездомных людей и выработать общие меры по профилактике и преодолению состояния бездомности».