СПЧ предложил добавить в число уважительных причин для нарушения режима самоизоляции пробежку и посадку картошки

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил ряд мер в качестве смягчения режима самоизоляции, пишет «Коммерсантъ». В частности, поводом для выхода из дома могут стать посадки картошки и пробежка.

«Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться», — отметил глава совета Валерий Фадеев.

Он предложил разрешить россиянам покидать самоизоляцию ради работы в саду, также совет предлагает ввести в Москве зелёные пропуска, разрешающие одиночные пробежки и велопрогулки. СПЧ рассматривает варианты для распространения этой практики по всей России.

За последние сутки в России подтверждено 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».