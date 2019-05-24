Спасший из пожара женщину-инвалида водитель скорой помощи получит награду от МЧС

Житель посёлка Горноуральский Сергей Заровный, спасший из огня 56-летнюю женщину-инвалида, будет представлен к награде МЧС, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, происшествие случилось вечером 21 мая в трёхэтажном доме на втором этаже. Сергей, живущий в том же доме, но в соседнем подъезде, стал свидетелем возгорания. Выйдя из дома, мужчина услышал крики о помощи и увидел чёрный дым, идущий из окон 2-го этажа соседнего подъезда. Сергей поспешил на помощь. Железная дверь квартиры оказалась незапертой, вторую, деревянную, он выбил ногой, медлить было нельзя. Квартира была задымлена. Чтобы не задохнуться от угарного газа, Сергей встал на колени и дальше пробирался ползком, подсвечивая себе путь фонариком телефона. Вблизи выхода из комнаты мужчина наткнулся на хозяйку квартиры и вытащил её из задымлённого помещения. Медики диагностировали у 56-летней спасённой хозяйки квартиры ожоги 1–2-й степени рук и спины, женщина была госпитализирована.

«Сергею Заровному, проявившему геройство, спасать людей не впервой, ведь он работает водителем скорой помощи в Горноуральской районной поликлинике. Тем не менее, как признаётся мужчина, спасать человека из пожара ему пришлось впервые. Главное управление МЧС России по Свердловской области благодарит Сергея Заровного за неравнодушие, смелость, решительность в чрезвычайной ситуации и спасение жизни человека. Герой будет представлен к награде МЧС России», — рассказали в МЧС.