Спасатели Нижнего Тагила достали парализованного мужчину из колодца
Сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» помогли парализованному мужчине выбраться из колодца теплотрассы. По данным диспетчерской службы, сообщение о том, что на дне шахты в районе дома № 109 по улице Красноармейской находится мужчина, поступило в полицию 21 марта. Прибывшие на место спасатели обнаружили бомжа с парализованными ногами.
«С помощью альпинистского снаряжения достали мужчину из теплотрассы, передали его для осмотра медикам скорой медицинской помощи, а затем сотрудникам полиции для выяснения его личности и причин того, как человек попал в такие жизненные обстоятельства. По нашей информации, мужчина не имеет постоянного места жительства», – пояснили в центре.
Агентство новостей «Между строк»