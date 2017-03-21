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23 Мар 2017 11:55 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

Спасатели Нижнего Тагила достали парализованного мужчину из колодца

Сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» помогли парализованному мужчине выбраться из колодца теплотрассы. По данным диспетчерской службы, сообщение о том, что на дне шахты в районе дома № 109 по улице Красноармейской находится мужчина, поступило в полицию 21 марта. Прибывшие на место спасатели обнаружили бомжа с парализованными ногами. 

«С помощью альпинистского снаряжения достали мужчину из теплотрассы, передали его для осмотра медикам скорой медицинской помощи, а затем сотрудникам полиции для выяснения его личности и причин того, как человек попал в такие жизненные обстоятельства. По нашей информации, мужчина не имеет постоянного места жительства», – пояснили в центре.

Агентство новостей «Между строк»

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