Спасатели нашли тело пропавшей под Нижним Тагилом пенсионерки 

Поисково-спасательный отряд «Скорпион» сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что волонтёры обнаружили тело пропавшей 10 августа 73-летней Светланы Якимовой.

«Тело женщины было обнаружено во время зачёса, в километре от дома погибшей», – рассказал АН «Между строк» руководитель спасательного отряда Игорь Гапонов.

Напомним, пожилая женщина ушла утром за грибами из своего дома в деревне Грань. Когда она вовремя не вернулась домой, родственники обратились за помощью. Волонтёры больше суток занимались поисками Светланы Якимовой, вечером 11 августа одна из групп обнаружила в лесу её тело.