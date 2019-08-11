В лесу под Нижним Тагилом пропала 73-летняя женщина 

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Скорпион» разыскивают 73-летнюю Светлану Якимову. Женщина пропала 10 августа в районе деревни Грань под Нижним Тагилом.

«Она отправилась за грибами по своему привычному маршруту – через поле за огородом. Искали всю ночь, немного поспали, сейчас отправили вторую группу. Наш штаб развернули в доме женщины – в деревне Грань по улице Тагильская, 8. Нужны добровольцы, которые помогут в поисках», – рассказал руководитель отряда Игорь Гапонов.



По данным ИА «Все новости», тагильчанка работала учителем физкультуры и имеет спортивный разряд по лыжам.

В день пропажи Светлана Якимова была одета в сиреневую куртку на кнопках, белую шапку и чёрные калоши. Если вам что-либо известно о местонахождении женщины или вы готовы помочь с её поиском, обращайтесь в поисковый отряд «Скорпион» по телефонам: +7 904-172-05-95, +7 919-386-27-61, +7 908-639-73-94.