Спасатели нашли тела трёх человек, пропавших на севере Свердловской области

В Свердловской области обнаружили тела трёх человек, находившихся в перевернувшейся лодке на реке Лозьва: в 18,5 км от посёлка Ушма нашли в воде женщину и двух детей без признаков жизни, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, найдены тела женщины и двух её детей — 2006 и 2009 года рождения.

«Поиск мужчины и самого маленького, полугодовалого, ребёнка продолжается представителями МВД и МЧС. Точная причина смерти обнаруженных людей будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы», — сказал он.

Ранее стало известно, что на стыке рек Вижай и Лозьва в Свердловской области перевернулась моторная лодка, на борту которой находились пять человек: женщина 1987 года рождения с тремя детьми, младшему из которых всего 6 месяцев. Управлял лодкой местный житель. Прибитую к берегу перевёрнутую лодку обнаружил муж находившейся в лодке женщины.

По факту происшествия Следственным отделом по городу Ивдель СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«На место происшествия направились руководитель следственного отдела СК по городу Ивдель, следователь отдела и следователь-криминалист областного Следственного комитета. Поисковые мероприятия проводятся совместно с поисково-спасательной группой МЧС и полицией. В рамках возбуждённого уголовного дела следователями СКР проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств трагедии», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Проверку также проводят органы прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.