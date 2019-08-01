На севере Свердловской области пропали пять человек

Пять человек, в том числе трое детей, пропали в районе слияния рек Лозьва и Ушма на севере Свердловской области, сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сообщение в полицию поступило в 00:30. Житель села Вижай Михаил Пеликов 1982 г. р. сообщил, что ждал лодку с семьёй, но в назначенное время она не пришла. Начал искать и нашёл перевернувшуюся лодку, прибитую к берегу, в районе слияния двух рек. В деревянной моторной лодке находился местный житель 1988 г. р., а также Светлана Пеликова 1987 г. р. с тремя детьми: дочерью 2006 г. р. и двумя сыновьями 2010 и 2019 г. р.», — сообщил Валерий Горелых.

Поиски под руководством начальника полиции Ивделя подполковника Животникова продолжались всю ночь. Сейчас на месте происшествия ждут водолазов, полицейские и спасатели прочёсывают берега рек.