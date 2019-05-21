Спасатели нашли девушку, пропавшую на севере Свердловской области

В районе Конжаковского Камня спасатели нашли пропавшую накануне 15-летнюю Надежду Лубнину целой и невредимой. По информации источника E1.ru, поисковики наткнулись на школьницу за поляной Художников, до вершины Конжаковский Камень оставалось около пяти километров. Как рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, накануне утром девушка сообщила, что собирается в поход на Конжаковский Камень, но отец ей запретил идти одной, а когда вернулся вечером с работы, то увидел, что дочери нет дома и обратился в правоохранительные органы.

«Незамедлительно был создан оперативный штаб, который возглавил врио начальника территориального ОВД Дмитрий Прутьян, в состав поисковых групп вошло 45 полицейских, 12 единиц техники, 12 спасателей и наши коллеги из МЧС. Ребёнок ушёл не спонтанно, у неё был с собой спальный мешок, провизия. Сегодня в 13:40 одна из поисковых групп нашла девочку живой и невредимой. Подробности нахождения девушки в лесу ещё предстоит установить сыщикам, после чего будет принято соответствующее обоснованное процессуальное решение», — заявил Валерий Горелых.

Известно, что отец воспитывает Надежду один.