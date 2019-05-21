В районе Конжаковского камня на севере Свердловской области пропала 15-летняя девушка

Полиция Краснотурьинска и волонтёры разыскивают 15-летнюю Надежду Лубнину, которая вечером 20 мая ушла из дома и до настоящего времени её местоположение неизвестно. Как рассказал АН «Между строк» руководитель поискового отряда «Сокол» Сергей Широбоков, по информации правоохранительных органов, девушка оставила записку родителям, что отправляется в район Конжаковского камня. Позже подростка видели идущей по дороге в сторону посёлка Кытлым. На Надежде была ярко зелёная куртка, серая вязаная шапка, чёрные штаны и белые сапоги. Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию Краснотурьинска по телефону 8(34384)6-21-79 или поисковым отрядам: 89634424141.