Спасатели эвакуировали около 150 шахтёров из затопленной шахты «Алросы» в Якутии
Из шахты «Мир», где произошло затопление, эвакуировали около 150 горняков, со ссылкой на источники в компании пишет РИА Новости. По информации МЧС, на момент прорыва воды в шахте находился 151 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации оперативного штаба, подтопление не отразится на работе шахты.
Для координации спасательных работ на руднике в регион вылетел глава МЧС Владимир Пучков. На место также прибыли сотрудники Ростехнадзора, которым предстоит установить причину случившегося.
Ранее «Алроса» сообщила, что в шахте рудника «Мир», расположенной в якутском городе Мирный, произошёл прорыв воды. Глава компании Сергей Иванов вылетел на место происшествия.
О причине инцидента в компании не сообщалось. Источник «Интерфакса» рассказал, что подтопление рудника могло произойти из-за технологического сбоя в резервуаре хранения воды. Собеседник агентства также отметил, что вода уже ушла из рудника.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: «Утро.ру»