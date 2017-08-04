Спасатели эвакуировали около 150 шахтёров из затопленной шахты «Алросы» в Якутии

Из шахты «Мир», где произошло затопление, эвакуировали около 150 горняков, со ссылкой на источники в компании пишет РИА Новости. По информации МЧС, на момент прорыва воды в шахте находился 151 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации оперативного штаба, подтопление не отразится на работе шахты.

Для координации спасательных работ на руднике в регион вылетел глава МЧС Владимир Пучков. На место также прибыли сотрудники Ростехнадзора, которым предстоит установить причину случившегося.

Ранее «Алроса» сообщила, что в шахте рудника «Мир», расположенной в якутском городе Мирный, произошёл прорыв воды. Глава компании Сергей Иванов вылетел на место происшествия.

О причине инцидента в компании не сообщалось. Источник «Интерфакса» рассказал, что подтопление рудника могло произойти из-за технологического сбоя в резервуаре хранения воды. Собеседник агентства также отметил, что вода уже ушла из рудника.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Утро.ру»