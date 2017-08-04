На алмазном руднике в Мирном произошла авария. В шахте находятся более 60 человек

На алмазном руднике «Мир» произошёл прорыв воды, сообщает пресс-служба компании «Алроса», которой принадлежит рудник. В аварийной шахте находились более 100 человек. На месте происшествия работают экстренные службы. В город Мирный, где расположена шахта, вылетел глава «Алросы» Сергей Иванов.

«В шахте находятся более 100 человек. Введён план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведётся спасательная операция. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники ВГСЧ», – уточняется в пресс-релизе компании.

По данным источников «Интерфакса», 89 человек удалось вывести из потенциально опасной зоны, 62 шахтёра остаются в подтопленной части рудника. Причиной аварии, по словам собеседников агентства, могла стать неисправность резервуара для хранения воды.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Slon.ru