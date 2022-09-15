Создателю финансовой пирамиды «Золотой векъ», жертвами которой стали жители Нижнего Тагила, дали 6 лет колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 51-летнему жителю Иркутской области, создателю финансовой пирамиды «Золотой векъ», который обманул доверившихся ему вкладчиков на 264 млн рублей. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, с апреля 2014 по ноябрь 2018 года кооператив заключал договоры с вкладчиками. Головной офис кооператива располагался в Екатеринбурге. Филиалы пирамиды работали в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, на территории Челябинской области, Пермского края, Республики Башкортостан.

Потерпевшие вносили денежные средства в кассу, а кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых. Пользователям услуг выдавались сертификаты участников кооператива, внесение и снятие денежных средств фиксировалось в сберегательной книжке. При этом всем участникам пирамиды сообщались ложные сведения о гарантии возврата средств. По такой схеме в период существования пирамиды её создатель похитил сбережения у 472 граждан, в том числе нескольких жителей Нижнего Тагила, на общую сумму свыше 264 млн рублей.

«Жителям городов сообщалась ложная информация о гарантированности возврата вкладов в связи с наличием компенсационного фонда. Фактически выплаты клиентам производились за счёт поступления средств от новых вкладчиков, то есть по принципу “финансовой пирамиды”», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга назначил создателю финансовой пирамиды наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причинённого ущерба. Приговор не вступил в законную силу.