В Екатеринбурге будут судить создателя финансовой пирамиды «Золотой Векъ», который похитил у вкладчиков 265 млн рублей

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего создателя кредитно-потребительского кооператива «Золотой Векъ» Константина Грекова, который осуществлял свою деятельность по принципу финансовой пирамиды. За всё время существования организации мужчина успел похитить у 472 вкладчиков 264,7 млн рублей.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год кооператив заключал договоры с вкладчиками, на основании которых потерпевшие вносили денежные средства в кассу, а кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых. Гражданам выдавались сертификаты участника кооператива, внесение и снятие денежных средств фиксировалось в сберегательной книжке. При этом гражданам сообщалась ложная информация о гарантированности возврата вкладов в связи с наличием компенсационного фонда. Организация осуществляла свою деятельность на территории Свердловской и Челябинской области, Пермского края, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга.

«Фактически выплаты клиентам производились за счёт поступления средств от новых вкладчиков, то есть по принципу финансовой пирамиды. В ноябре 2018 года в связи с невозможностью осуществления выплат гражданам офисы кооператива были закрыты», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» будет направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет.

Напомним, в ноябре 2018 года оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции нижнетагильской полиции провели обыски в офисе ссудо-сберегательного центра «Золотой Векъ», расположенного в доме № 36 по проспекту Ленина.