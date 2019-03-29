Создателя финансовой пирамиды «Про-Инвест» из Качканара приговорили к 7 годам колонии

Апелляционная инстанция Свердловского областного суда рассмотрела жалобу на приговор Артёму Лысенко, который в конце 2018 года был осуждён на семь лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Коммерсантъ-Урал».

«Квалификация "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ) осталась неизменной. В приговор были внесены лишь незначительные процессуальные изменения. Приговор вступил в законную силу», — отметили в облсуде.

Согласно материалам уголовного дела, Лысенко основал финансовую компанию «Про-Инвест». В рамках проекта «Заплатим сами» в 11 городах Свердловской области (Екатеринбург, Качканар, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и других) были открыты её представительства. Компания вела агрессивную рекламную кампанию: в местной прессе размещались объявления о помощи в погашении потребительских кредитов, а в соцсетях распространялись видеоролики, объясняющие, что люди могут брать кредиты и не платить по ним.

«Вкладчик, у которого был потребительский кредит на 80 тысяч рублей, приносил в пирамиду 30 тысяч рублей. Ему обещали погасить всё тело кредита, убеждали, что это будет возможно при грамотной инвестиции его 30 тысяч рублей в высокомаржинальные бизнесы, например проекты по микрозаймам», — пояснил знакомый с делом собеседник.

С октября 2013 по ноябрь 2014 года Артём Лысенко смог привлечь, по подсчётам следствия, более 83 млн рублей от 760 жителей области, после этого выплаты по кредитам вкладчиков прекратились, а все офисы закрылись.

В ходе следствия и судебного заседания Лысенко заявлял, что закрытие компании произошло из-за форс-мажорных обстоятельств — офис компании обокрали, пропали все документы. По его словам, он просто не знал, кому и сколько платить, из-за чего вся система рухнула.

«Мы представляли его интересы по назначению суда уже в ходе судебного процесса. После того как мы ознакомились с делом, стало понятно, что он здесь не главное лицо, что здесь работала целая группа лиц (владельцами "Про-Инвест", по данным "СПАРК-Интерфакс", в разное время значились Артём Лысенко, Дмитрий Коренюгин и Евгений Каликов). Но время уже было упущено — это нужно было доказывать в ходе следствия. В итоге свою позицию подсудимый не менял — вся вина и все иски от потерпевших легли полностью на него», — пояснила адвокат Лариса Донских.

По мнению экспертов, потерпевшим будет сложно возвратить свои вклады.