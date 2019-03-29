Создателя финансовой пирамиды «Про-Инвест» из Качканара приговорили к 7 годам колонии

Апелляционная инстанция Свердловского областного суда рассмотрела жалобу на приговор Артёму Лысенко, который в конце 2018 года был осуждён на семь лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Коммерсантъ-Урал».
«Квалификация "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ) осталась неизменной. В приговор были внесены лишь незначительные процессуальные изменения. Приговор вступил в законную силу», — отметили в облсуде.
Согласно материалам уголовного дела, Лысенко основал финансовую компанию «Про-Инвест». В рамках проекта «Заплатим сами» в 11 городах Свердловской области (Екатеринбург, Качканар, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и других) были открыты её представительства. Компания вела агрессивную рекламную кампанию: в местной прессе размещались объявления о помощи в погашении потребительских кредитов, а в соцсетях распространялись видеоролики, объясняющие, что люди могут брать кредиты и не платить по ним.
«Вкладчик, у которого был потребительский кредит на 80 тысяч рублей, приносил в пирамиду 30 тысяч рублей. Ему обещали погасить всё тело кредита, убеждали, что это будет возможно при грамотной инвестиции его 30 тысяч рублей в высокомаржинальные бизнесы, например проекты по микрозаймам», — пояснил знакомый с делом собеседник.
С октября 2013 по ноябрь 2014 года Артём Лысенко смог привлечь, по подсчётам следствия, более 83 млн рублей от 760 жителей области, после этого выплаты по кредитам вкладчиков прекратились, а все офисы закрылись.
В ходе следствия и судебного заседания Лысенко заявлял, что закрытие компании произошло из-за форс-мажорных обстоятельств — офис компании обокрали, пропали все документы. По его словам, он просто не знал, кому и сколько платить, из-за чего вся система рухнула.
«Мы представляли его интересы по назначению суда уже в ходе судебного процесса. После того как мы ознакомились с делом, стало понятно, что он здесь не главное лицо, что здесь работала целая группа лиц (владельцами "Про-Инвест", по данным "СПАРК-Интерфакс", в разное время значились Артём Лысенко, Дмитрий Коренюгин и Евгений Каликов). Но время уже было упущено — это нужно было доказывать в ходе следствия. В итоге свою позицию подсудимый не менял — вся вина и все иски от потерпевших легли полностью на него», — пояснила адвокат Лариса Донских.
По мнению экспертов, потерпевшим будет сложно возвратить свои вклады.
«Обычно это достаточно затруднительно, так как основатели особое внимание уделяют выведению денег именно на случай возбуждения уголовного дела. Вернуть долги подсудимому вряд ли удастся, если он не обладает имуществом, но потерпевшие смогут инициировать в отношении него процедуру банкротства и попытаться оспорить все его сделки. Возможно, частично и удастся вернуть долги», — пояснил почётный адвокат России Ярослав Загоруйко.