Совет судей отказался от идеи наказывать журналистов за «беспорядочную критику»

Совет судей России отклонил идею ввести ответственность для журналистов за «тенденциозные публикации» и «беспорядочную критику», заявил ТАСС председатель Совета судей Виктор Момотов. По его словам, СМИ «поторопились с выводами».

«Эти вопросы действительно обсуждались на заседании профильной комиссии Совета судей, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы. Но это были мнения отдельных экспертов, отдельных судей, которые по тем или иным причинам их предлагали. Когда Совет судей принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов», — пояснил Момотов.

Ранее «Ведомости» рассказали о проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, который обсуждается на этой неделе Советом судей. По информации издания, в документе говорится, что нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию, который должен регламентировать специальные правила освещения в СМИ деятельности судов. Суды необходимо защитить от «дискредитации судебной власти в СМИ». Для журналистов и средств массовой информации предлагается ввести ответственность за давление на суд с помощью «тенденциозных публикаций» и «лоббирование интересов отдельных лиц путём размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».

Авторы концепции считают, что СМИ манипулируют общественным мнением в отношении судебной власти. Необоснованная и беспорядочная критика снижает авторитет судов и подрывает доверие россиян к правосудию.