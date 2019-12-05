Журналистам запретят критиковать работу судей

Для российских журналистов предлагают ввести ответственность за давление через «тенденциозные публикации» и «необоснованную и беспорядочную критику» в адрес судов, со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы пишут «Ведомости».

В документе говорится, что нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию, который должен регламентировать специальные правила освещения в СМИ деятельности судов. Суды необходимо защитить от «дискредитации судебной власти в СМИ». Для журналистов и средств массовой информации предлагается ввести ответственность за давление на суд с помощью «тенденциозных публикаций» и «лоббирование интересов отдельных лиц путём размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов». Авторы концепции считают, что СМИ манипулируют общественным мнением в отношении судебной власти. Необоснованная и беспорядочная критика снижает авторитет судов и подрывает доверие россиян к правосудию.

Отмечается, что в предыдущей концепции от 2001 года приоритеты были иные: суды из-за собственной информационной закрытости оказались в информационной блокаде, поэтому основная ставка делалась на организацию системы информационного обеспечения деятельности судебной власти.