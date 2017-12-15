Совет Федерации объявил начало кампании по выборам президента России

Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

За соответствующее решение проголосовали все 160 сенаторов, участвовавших в заседании 15 декабря. Постановление Совета Федерации будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря — ровно за три месяца до выборов.

Выборы в 2018 году должны были состояться 11 марта, во второе воскресенье месяца, но за год до этого Госдума предложила перенести голосование на неделю, чтобы оно совпало с годовщиной подписания договора о вхождении Крыма в состав России.

О своём намерении участвовать в выборах уже объявил действующий президент Владимир Путин, выдвинуться также планируют Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и журналистка Ксения Собчак. Оппозиционер Алексей Навальный с конца 2016 года также ведёт предвыборную кампанию по выдвижению в президенты, при этом в 2017 году Навального повторно осудили по тяжкой статье, что по закону запрещает ему выдвигаться.