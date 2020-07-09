Совет директоров «ВСМПО-Ависмы» попросил сотрудников помочь с планом спасения завода

Заместитель председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков обратился к начальникам цехов и лидерам профсоюзов предприятия с просьбой в ближайшее время придумать краткосрочные мероприятия, которые помогут «сохранить позиции корпорации на мировых рынках», сохранить кадры и социальную стабильность в Верхней Салде, сообщает пресс-служба завода.

Поручение было дано на встрече в администрации Верхней Салды, где был представлен новый директор завода Сергей Степанов. Степанов заявил, что у ВСМПО в данный момент есть заказы, а в ближайшее время новое руководство завода представит план по дальнейшему развитию предприятия на десятилетний период.

Напомним, с начала 2020 года «ВСМПО-Ависма» испытывает экономические трудности, связанные с тем, что из-за пандемии коронавируса основные потребители титановой продукции (среди них корпорации Boeing и Airbus) практически остановили производство. В связи с этим, как говорил экс-директор ВМСПО Михаил Воеводин, предприятие ежедневно получает от заказчиков информацию о том, что объёмы закупок будут снижены. В первом квартале «ВСМПО-Ависма» получило больше 8 млрд рублей убытка, в то время как в прошлом году в этот же период чистая прибыль составляла около 7 млрд рублей.

Воеводин руководил предприятием до мая 2020 года. После того как он решил уйти, исполняющим обязанности генерального директора назначили Максима Кузюка, которого называли успешным антикризисным менеджером. 2 июля на предприятии снова сменился гендиректор — им стал Сергей Степанов, ранее занимавший должность вице-президента горно-металлургического холдинга «Евраз».

На этой неделе ситуацию на «ВСМПО-Ависме» также обсудили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Николай Цуканов.