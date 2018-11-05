Совет директоров «Русала» перерегистрирует компанию в России

Совет директоров попавшего под американские санкции «Русала» решил отказаться от регистрации компании на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров) и перерегистрировать её в России. Об этом говорится в заявлении «Русала» на Гонконгской фондовой бирже, пишет РБК. Сейчас руководству организации необходимо договориться с властями России, фондовыми биржами и другими регуляторами, поменять название, а также привести документы в соответствие с законодательством РФ.

До сих пор группа En+ Group и её крупнейший актив «Русал» были зарегистрированы на британском острове Джерси. Федеральные СМИ писали, что после введения американских санкций компания может стать резидентом одного из двух специальных административных районов России, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.

В начале апреля 2018 года США ввели новые санкции против России, внеся в так называемый «чёрный список» ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании. Тогда под санкции попали один из главных акционеров «Русала» Олег Дерипаска (контролирует 48,13% компании) и Виктор Вексельберг (вместе с партнёрами он контролирует 26,5% «Русала»). Внесение в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.