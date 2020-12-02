Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадал пешеход

21 ноября в дежурную часть ГИБДД города поступило сообщение о травме 48-летнего мужчины, который пояснил, что пострадал в результате ДТП. Незамедлительно сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия и установили, что около 13:00 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь у дома № 26 по улице Зари, допустил наезд на 48-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, не сообщив о факте дорожного происшествия в правоохранительные органы и медицинскую службу. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом правой кисти.

Сотрудники ГИБДД предприняли ряд оперативно-розыскных мероприятий и вычислили водителя. Им оказался 44-летний житель села Покровского Пригородного района.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

С начала 2020 года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили травмы, а водители скрылись с места происшествия.