В Нижнем Тагиле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который 21 ноября сбил человека на улице Зари, после чего скрылся с места происшествия. 48-летний пешеход в момент аварии был пьян и переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчину доставили в больницу с возможным закрытым переломом и ушибом правой кисти. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, проведëн осмотр места происшествия, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

«В соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток», — разъяснили в отделе пропаганды ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции попросили очевидцев ДТП сообщить любую имеющуюся информацию по телефонам 8(3435)47-70-01 или 8(3435)97-65-84.