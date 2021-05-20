Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и студенты горно-металлургического колледжа Нижнего Тагила поборются за награды корпоративного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills

Более 80 специалистов и экспертов шести крупных промышленных предприятий ЕВРАЗа — ЗСМК, НТМК, КГОК, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники — борются за победу в юбилейном корпоративном чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills. Конкурс в пятый раз проходит в Новокузнецке, итоги будут подведены 21 мая.

Конкурс проводится по 13 компетенциям: мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD (САПР), мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, промышленная автоматика, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, инженерное проектирование, аддитивное производство, охрана труда, промышленная механика и монтаж, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Накануне корпоративного чемпионата для сотрудников ЕВРАЗа завершились соревнования Junior и «Молодые профессионалы», в которых приняли участие 82 студента и школьника Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола, Нижнего Тагила. За звание лучших они боролись в шести компетенциях: мехатроника, электромонтаж, мобильная робототехника, лабораторный химический анализ, сварочные технологии и аддитивное производство.

Урал представляли студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа: электромонтаж (Данил Асташев), сварочные технологии (Константин Гузе) и лабораторный химический анализ (Андрей Черняев). Экспертами выступили сотрудники ЕВРАЗ НТМК Иван Попов, Светлана Котельникова и Дмитрий Шатунов, которые готовились с ребятами к чемпионату, а затем участвовали в судействе.

Как отмечают в компании, победители корпоративных состязаний отправятся на национальный чемпионат рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech, который пройдёт осенью в Екатеринбурге.