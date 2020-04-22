Сотрудникам полиции хотят разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома

Правоохранителям хотят предоставить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, со ссылкой на источник в аппарате Госдумы пишет «Интерфакс». Расширяющие права полиции поправки были одобрены правительством на этой неделе, однако в Думу их ещё не внесли, отмечает собеседник агентства.

Авторы законопроекта предложили дать полиции право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов». Закон о полиции предлагается дополнить отдельной статьёй о вскрытии транспортного средства: предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». В случае, если машину вскроют в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия.

«Сотрудник полиции не несёт ответственность за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если он действовал на законных основаниях», — отмечается в поправках.

В законопроекте также прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты: в границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства. Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление — как внутрь, так и наружу.

Кроме того, законопроект предусматривает право полицейского «с обнажённым огнестрельным оружием» применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Статью 30 действующего закона о полиции в правительстве предложили дополнить положением о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».