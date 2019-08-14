Сотрудник ФБК Георгий Албуров вышел на свободу после десяти суток ареста

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров вышел на свободу после десяти суток административного ареста, куда его отправили по обвинению в организации несогласованной акции протеста, об освобождении он написал в Twitter.

«Всем привет! Я на свободе. Жулики, трепещите. А также спасибо тем, кто был в субботу на Сахарова! Невероятно радостно было слушать по радио про офигенный митинг», — написал Албуров.

Напомним, Албурова арестовали 5 августа, его задержали на акции 3 августа и составили протокол по ч. 2 ст. 20.2. Поводом стало видео об имуществе семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сотрудников и руководителей ФБК отправили под аресты после несогласованных акций протеста в Москве из-за недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Под административным арестом остаётся основатель ФБК Алексей Навальный, директор фонда Иван Жданов вышел на свободу 11 августа, хотя его должны были арестовать ещё на восемь суток.