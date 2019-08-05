Сотрудника ФБК Георгия Албурова арестовали на десять суток

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова арестовали на десять суток по статье об организации несогласованной акции, написал сам Албуров в Twitter.

Албурова задержали 3 августа на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протокол составили по части второй статьи 20.2 из-за видео об имуществе семьи вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, которая курирует выборы в Мосгордуму.

Под административным арестом также находятся основатель ФБК Алексей Навальный и директор фонда, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов. Вместе с Албуровым на акции 3 августа была задержана юрист ФБК и незарегистрированный кандидат Любовь Соболь, её отвезли на допрос в Следственный комитет, после которого она рассказала, что проходит свидетелем по двум уголовным делам — о воспрепятствовании работе московских избиркомов и о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля. В этот день в центре города проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.