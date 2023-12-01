Сотрудница нижнетагильского колледжа перевела мошенникам 700 тысяч рублей

24-летняя сотрудница колледжа попалась на уловки мошенников и перевела злоумышленникам 700 тысяч рублей. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», девушке пришло сообщение в мессенджере якобы от директора колледжа, в котором говорилось, что с тагильчанкой свяжется куратор из Минобразования, чтобы провести инструктаж по мерам кибербезопасности. Позже на мобильный телефон в мессенджере сотруднице поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился чиновником из Минобразования.

«Неизвестный пояснил, что была утечка информации о личных данных по колледжу, что директор находится под следствием, что в ближайшее время с девушкой свяжется сотрудник ФСБ и сотрудник Банка России, так как установлен факт перевода денег за рубеж», — рассказали в полиции.

В итоге злоумышленник убедил девушку дистанционно оформить кредит на 700 тысяч рублей, а затем перевести деньги на «безопасный счёт». Во время своих действий потерпевшая находилась в торговом центре. Только вернувшись домой, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Данный эпизод стал поводом для встречи начальника отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника полиции Венера Гафарова с коллективом сотрудников педагогического колледжа, на которой он рассказал о наиболее популярных дистанционных мошеннических схемах кражи денег и объяснил, каким образом граждане могут обезопасить себя от них.

Подполковник Гафаров отметил, что ущерб, причинённый жителям Нижнего Тагила от действий преступников, в прошедшем году составил более 150 миллионов рублей.