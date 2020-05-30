Сотрудница «Бургер Кинга» в Нижнем Тагиле пожаловалась губернатору Куйвашеву на отсутствие работы и денег из-за пандемии коронавируса

Сотрудница «Бургер Кинга» из ТРЦ DEPO пожаловалась свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву на отсутствие работы и безденежье из-за вынужденной самоизоляции. О своих проблемах в период пандемии коронавируса жительница Нижнего Тагила рассказала лидеру области в Instagram.

«С 28 марта, то есть уже два месяца, нахожусь на самоизоляции. Живу одна, не замужем, детей нет. Кто мне компенсирует два месяца без работы и без зарплаты? “Бургер Кинг”? Государство? Пока ни от кого помощи нет», — написала тагильчанка губернатору.

Евгений Куйвашев посоветовал тагильчанке как можно скорее встать на учёт в Центр занятости, чтобы получать пособие по безработице, в том случае, если она была уволена. Также он напомнил, что сегодня её работодатель, как и многие другие предприниматели, имеет возможность получить льготные кредиты для выплаты зарплаты и сохранения трудового коллектива.

«Когда читаю подобные вашему обращения, никак не могу понять руководителей организаций, бросивших своих сотрудников на произвол судьбы. Не знаю, как оформлены ваши трудовые отношения, но, если вас официально никто не увольнял, работодатель обязан был отправить вас домой с сохранением заработной платы», — написал губернатор Свердловской области на своей странице в Instagram.

Напомним, субсидия из федерального бюджета выплачивается предпринимателям при сохранении рабочих мест на уровне не ниже 90% из расчёта 12 130 рублей на каждого сотрудника. К 25 мая налоговые органы начислили субсидии уже 102 600 рабочим в Свердловской области на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».