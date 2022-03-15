«Состоял на учёте как склонный к суициду». В Нижнем Тагиле в колонии ИК-13 для силовиков обнаружили тело экс-полицейского 

В Нижнем Тагиле в колонии ИК-13 для бывших сотрудников правоохранительных органов обнаружили тело экс-офицера из Чечни. 43-летний мужчина покончил с собой в начале марта. Он отбывал срок по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Мужчина был осуждён на срок 2 года и 8 месяцев.

«Мужчина состоял на учёте в колонии как лицо, склонное к совершению суицида и членовредительства. С осуждённым работал психолог. Также отмечу, что за год в колониях Свердловской области происходит около двух-трёх суицидов на пять тысяч обвиняемых», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Окончательно причину смерти установит судмедэкспертиза. Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила организована проверка.