Соратник Навального* разыграл экс-мэра Нижнего Тагила и губернатора Колымы Сергея Носова, заставив опубликовать пост об отсутствии конфликта между ним и спикером Госдумы Вячеславом Володиным

Журналист Дмитрий Низовцев** разыграл по телефону губернатора Магаданской области Сергея Носова, представившись сотрудником приёмной спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Поводом для пранка стал заочный конфликт между Носовым и Володиным.

Напомним, 10 октября Володин заявил, что уехавшим из России и поддерживающим Украину «релокантам» лучше не возвращаться назад, потому что им «обеспечен Магадан». На это Носов ответил, что Магаданская область динамично развивается и ей нужны грамотные профессионалы, а не «предатели». При этом Колыма всё ещё остаётся заложником стереотипов прошлого и воспринимается как место ссылки. Заочная дискуссия двух политиков-единороссов вызвала неоднозначную реакцию со стороны общественности.

В беседе с главой Колымы Низовцев, как представитель Володина, попросил Носова написать «примирительный» пост и даже надиктовал тезисы, которые должны быть озвучены. Руководитель Магаданской области согласился и поручил своей пресс-службе согласовать текст.

13 октября в официальном Telegram-канале Сергея Носова появилась запись, в которой говорится об отсутствии конфликта между ним и Володиным.

15 октября о пранке стало известно широкой общественности. Сегодня, 16 октября, Сергей Носов опубликовал видео, в котором он заявляет, что необходимо адаптировать работу пресс-служб государственных органов под существующие реалии и после любого вопроса журналиста сначала попросить его сказать «Крым наш» и спеть гимн России.

*Алексей Навальный внесён в перечень террористов и экстремистов.

** Дмитрий Низовцев признан в РФ иноагентом.