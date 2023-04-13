«Соцработник» из Нижнего Тагила украл у доверчивой пенсионерки из Екатеринбурга более полумиллиона рублей

Полицейские Екатеринбурга нашли и задержали подозреваемого в хищении у пенсионерки более полумиллиона рублей. Злоумышленником оказался ранее судимый 54-летний тагильчанин, который под видом соцработника попал в квартиру потерпевшей, «проверил» деньги на подлинность, а затем сбежал, забрав 565 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, ещё в августе 2022 года в отдел полиции № 5 Ленинского района обратился 38-летний житель с заявлением о хищении у бабушки его супруги большой суммы денег. По словам заявителя, в дверь потерпевшей постучался неизвестный и предупредил доверчивую женщину, что сейчас выдают пенсии фальшивыми купюрами. Тогда растерянная хозяйка квартиры подошла к антресоли и из свёрнутой газеты достала пачку денег. Пенсионерка вытащила оттуда пятитысячную купюру и протянула мошеннику. В какой-то момент женщина отвлеклась, а гость поспешил за порог квартиры. Когда он убежал, хозяйка обнаружила пропажу всей пачки денег.

Сыщикам удалось найти и задержать подозреваемого. Мужчина признался полицейским в краже и сказал, что потратил деньги на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Максимальное наказание за это преступление составляет 6 лет лишения свободы. Подозреваемого поместили под стражу.