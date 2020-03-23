Собянин запретил московским пенсионерам выходить на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с эпидемией коронавируса обязал жителей столицы старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим и не посещать любые общественные места, сообщается на сайте главы города.

«Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому нашей главной задачей является защитить вас — москвичей старшего поколения. Как это сделать? Идеальных решений нет и быть не может. Но очевидны два направления. Первое — ограничить контакты с другими людьми. Второе — медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия — уехать на дачу», — сказал Собянин.

Он попросил пожилых москвичей оставаться дома до 14 апреля, не посещать любые общественные места, выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции этим группам граждан будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Также по указу Собянина временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Изменения в связи с коронавирусом также коснулись подростков — в период закрытия учебных заведений на карантин льготный проезд в общественном транспорте для школьников (начиная с 5-го класса) отменён.

«Надеюсь, что объявленные сегодня меры противодействия коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. В складывающейся ситуации они абсолютно необходимы», — подытожил мэр Москвы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».