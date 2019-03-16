Собрание обкома КПРФ в Екатеринбурге закончилось потасовкой. Пришлось вызывать полицию

Сегодня в Екатеринбурге на заседании свердловского обкома КПРФ произошла потасовка, сообщает Ura.ru. На собрание ворвались порядка 20 молодых людей и стали скандировать: «Ивачёва — в отставку!» Секретарь обкома Александр Ивачёв вызвал полицию. Активисты забросали его партбилетами.

Бывший секретарь свердловского обкома Роман Зыков пояснил изданию, что в последние месяцы партийцы «не могли задать ни одного критического вопроса на официальном собрании высшего органа руководства свердловскими коммунистами».

«Были сначала письма, просьбы выступить с критикой, что ситуация нерабочая, что не происходят какие-либо позитивные движения оппозиционного характера. Поэтому недовольная большая часть городского комсомола выразила претензии таким способом. Невзирая на то, что это может повлечь исключение из партии. А за это получили драку. — отметил Зыков. — И вместо того, чтобы регулировать ситуацию, секретарь обкома Александр Ивачёв вызвал полицию. Что как бы не по понятиям».

Известно также, что молодые люди раздавали в фойе листовки, в которых описывались коррупция и поборы в обкоме. Так, они привели в пример квартиру Ивачёва за 5 млн рублей и автомобиль Volvo за 2,7 млн рублей. Кроме того, в документе утверждается, что в 2016 году «ряд сотрудников аппарата были уволены из-за личной неприязни к ним со стороны жены первого секретаря Вики Ивачёвой».

Обе стороны конфликта заявили о намерении написать друг на друга заявления в полицию.