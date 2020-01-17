Снюсы с повышенным содержанием мышьяка обнаружили в Челябинской области

В Челябинской области лабораторные исследования изъятых из оборота снюсов выявили повышенное содержание мышьяка. Роспотребнадзор передал материалы проверок в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда жизни и здоровью граждан.

«По результатам экспертизы смесей, реализуемых в торговле, установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан, в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка — вещества, относящегося к чрезвычайно опасным соединениям», — цитирует Znak.com сообщение управления Роспотребнадзора.

Всего в ходе прошедших в январе проверок было арестовано 238 партий никотинсодержащей продукции. В ведомстве уточнили, что все изъятые снюсы находились в реализации с нарушением требований к маркировке, без товаросопроводительных документов, подтверждающих её происхождение, качество и безопасность.

Напомним, за 11 месяцев прошлого года в полицию Нижнего Тагила поступило 9 сообщений об употреблении несовершеннолетними жевательной (сосательной) смеси «снюс». Родители школьников, полиция и педагоги заявляют о массовом увлечении подростков бестабачными сосательными подушечками снюсами, которые содержат большое количество никотина, но совершенно легально продаются даже несовершеннолетним.