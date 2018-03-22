Снос телебашни в Екатеринбурге назначен на 24 марта

Телебашню Екатеринбурга, на месте которой УГМК планирует построить ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист», подорвут 24 марта в 9:00, со ссылкой на представителя подрядчика по демонтажу башни — начальника службы безопасности магнитогорского АО «Работы взрывные специальные» Михаила Емельяненко — пишет Znak.com.

За полчаса до взрыва, в 8:30, прозвучит первый предупредительный сигнал — на 30 секунд включат сирену. В 9:00, непосредственно перед обрушением, прозвучат два сигнала сирены.

По словам начальника службы безопасности РВС, работы по демонтажу будут производиться до тех пор, пока не будут завершены «по факту». Всё это время для движения людей и транспорта сотрудниками полиции и службы безопасности РВС будет перекрыт периметр внутри квадрата улиц Розы Люксембург, Декабристов, 8 марта, Куйбышева. На время работ все люди из этого периметра будут эвакуированы.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу пока оказались не готовы рассказать о тех мерах безопасности, которые будут предприняты, попросив направить им запрос по этому поводу. До сих пор официально о времени сноса и мерах безопасности ничего не говорили и в пресс-службе УГМК, компании, выступающей заказчиком работ, при том что первоначально подрыв планировали на 23 февраля, потом переносили дату на начало апреля.

Отмечается, что в бизнес-центре «Саммит», который расположен всего в сотне метров от башни, по громкой связи сегодня объявили о предстоящем взрыве и попросили людей соблюдать меры безопасности. Сообщилось, что с 00 часов 24 марта все двери в офисную часть БЦ и торговую галерею будут закрыты.

«Если процесс сноса телебашни будет произведён в соответствии с планами, компания РВС откроет доступ в бизнес-центр в 12 часов», — уточнили по громкой связи.

Из-за взрыва телебашни вход в расположенный рядом БЦ «Саммит» закроют в 00:00 23 марта.

Также сотрудников БЦ попросили 24 марта освободить парковочные места у «Саммита» и вывести транспорт за периметр улиц Куйбышева, Розы Люксембург, 8 Марта, Декабристов. Кроме того, жителей района предупредили, что нельзя находиться у окон, выходящих на телебашню, и подходить ближе чем на 2 метра к остеклению.

Стоит напомнить, что часть горожан выступают против сноса телебашни, считая её одним из символов города, это мнение разделяют некоторые депутаты городской думы. Некоторые эксперты считают, что снос телебашни может привести к разрушениям близлежащих зданий, также могут быть повреждены метро и канализационно-фильтровальная станция.