В мэрии Екатеринбурга назвали дату сноса телебашни

Недостроенную 220-метровую телебашню в Екатеринбурге снесут 23 февраля с 11 до 13 часов, сообщает интернет-газета Znak.com со ссылкой на заявление чиновников администрации на сегодняшнем аппаратном совещании. В это же время будет приостановлена работа Екатеринбургского метрополитена, подтвердил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Башню, строительство которой велось с 1983 года и было полностью остановлено в 1991 году, планирует снести Уральская горно-металлургическая компания. На её месте корпорация планирует возвести ледовую арену.

Часть жителей Екатеринбурга выступают против сноса телебашни, которая уже является, по их мнению, одним из символов города. В защиту объекта активисты проводили акции протеста, а петицию за сохранение башни отправили президенту России Владимиру Путину.