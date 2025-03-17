Снижение бюрократической нагрузки на педагогов, упрощение процедуры госзакупок и усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. Топ законов и законопроектов за прошедшую неделю по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями во всех сферах законодательства РФ. Мы подготовили ТОП-4 законов, законопроектов и законодательных инициатив за прошедшую неделю по версии АН «Между строк».

Снижение бюрократической нагрузки на педагогов

Не только учителя, но и преподаватели вузов и колледжей будут меньше работать с бумажными отчётами. Соответствующий закон вступил в силу 14 марта.

Напомним, что ранее Госдума уменьшила бюрократическую нагрузку на школьных учителей, позволив им предоставлять для отчётов всего пять документов вместо 49, как сейчас. Теперь это правило распространяется и на педагогов высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования.

Законодатели считают, что новый закон снизит нагрузку на педагогов и будет способствовать повышению качества обучения, так как у преподавателей появится больше времени для работы с учениками.

Биометрия для получения микрозаймов

Россиян могут обязать проходить идентификацию по биометрии во время оформления микрокредитов онлайн. В Центробанке поддержали расширение Единой биометрической системы (ЕБС). Это предложение вошло в комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который внесли в Госдуму в феврале 2025 года. Первое чтение запланировано на 18 марта.

«Биометрия позволяет лучше идентифицировать личность, но большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру необходимо вводить с “временным лагом”, а также с разделением по классам микрофинансовых организаций (МФО)», — сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов.

Между ряд представителей отрасли выступили против данной меры. Они отметили, что на сегодня в базе ЕБС хранятся данные 3 миллионов человек, в то время как услугами микрофинансовых организаций пользуются более 10 миллионов россиян.

«В случае принятия законопроекта в нынешнем виде при каждом оформлении займа онлайн МФО обязаны будут подтверждать личность клиента с помощью портала “Госуслуги” и по биометрии из ЕБС. При этом использование биометрии не станет обязательным для граждан, они всё ещё смогут получить займ при личном посещении», — уточнили в Минцифры РФ.

Биометрические проверки начнут применять и при покупке билета, а также для посадки на поезда дальнего следования с 1 сентября 2025 года.

Упрощение процедуры госзакупок

Закон об упрощение процедуры госзакупок готовятся принять российские парламентарии. Речь идёт о законопроекте № 314175-8 «О внесении изменений в Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”. Главным вдохновителем и инициатором документа выступает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Речь идёт о радикальных переменах в порядке проведения госзакупок. В начале февраля 2025 года было предложено отказаться от применения норм федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№ 44-ФЗ) до окончания специальной военной операции.

«Те, кто воровал, кто нечистоплотно себя вёл, отдавал подряды своим карманным компаниям, они и в рамках 44-го закона находят пути, а добросовестные компании и подрядчики страдают», — отметила Валентина Мотвиенко.

Повышение ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовят законопроект, который должен усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. В частности, предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов с 5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что необходимость усиления ответственности вызвана многочисленными жалобами граждан на управляющие компании, которые игнорируют обращения собственников, не предоставляют требуемые документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и бездействуют в решении проблем с многоквартирными домами.

Также планируется повысить штрафы за нарушение режима предоставления коммунальных услуг с 5–10 тысяч рублей до 20–30 тысяч рублей, а при повторных нарушениях — до 30–50 тысяч рублей. Кроме того, за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ штрафы предлагается повысить с 5–10 тысяч рублей до 20–30 тысяч рублей, а при повторных нарушениях — до 30–50 тысяч рублей.