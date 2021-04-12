Снимаем шапки! В Нижнем Тагиле потеплеет до +20 градусов

В начале этой недели жителям Свердловской области обещают по-настоящему летнее тепло. К среде, по данным Уральского гидрометцентра, в Нижнем Тагиле столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Сегодня, 12 апреля, днём воздух прогреется до +12, ночью ожидаются заморозки до –2 градусов. А вот уже со вторника погода станет комфортнее. 13 апреля столбики термометров покажут +15 днём и +4 ночью. 14 и 15 апреля воздух прогреется до +18...+20 градусов, ночью — до 4–8 градусов выше ноля.

Однако к пятнице, по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, погода испортится, пройдут дожди. 16 апреля днём воздух прогреется до +14, ночью будет до –2, возможен снег. В субботу и воскресенье синоптики обещают нам дожди, дневную температуру около +8 градусов и ночную до –3.