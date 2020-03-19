«Смотрящего» за Верхней Салдой будут судить по новой статье УК РФ

Задержанного в конце февраля «смотрящего» за Верхней Салдой Владимира Кузнецова будут судить по новой статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Она была введена в Уголовный кодекс России весной 2019 года для борьбы с ворами в законе. Кузнецов — первый российский арестант, которому предъявили обвинение по этой статье. Внимание на это обратил Znak.com.

Напомним, Владимир Кузнецов по кличке Лис был задержан 26 февраля в Верхней Салде. В тот же день у него дома прошли обыски. Одновременно следственные действия проходили ещё по семи адресам, где проживают подельники авторитета. Во время обысков в квартирах Кузнецова и его сообщников были изъяты расписки, документы и ноутбуки. Возбуждено восемь уголовных дел по факту мошенничества, совершённого организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Члены организованной Кузнецовым преступной группы входили в доверие к собственникам квартир, имеющим большую задолженность за коммунальные услуги. Они переписывали имущество на себя, обещая предоставить собственникам другие жилые помещения и вернуть разницу в стоимости, но в итоге те оставались ни с чем. При этом семья Владимира Кузнецова проходила потерпевшей по делу «банды Ровшана Ленкоранского». Когда пострадавшие от действий этнической группировки из Нижнего Тагила от безысходности обратились к криминальному авторитету из Верхней Салды, члены тагильской банды совершили нападение на дом Кузнецова. Во время налёта пострадали жена и тёща Лиса, в итоге с заявлением в полицию обратилась супруга салдинского «смотрящего».