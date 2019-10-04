СМИ: В Первоуральск приедет премьер-министр Дмитрий Медведев

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев в середине октября может посетить Первоуральск с рабочим визитом, пишут Shaytanka.ru и E1.ru. Официально визит Медведева пока не подтверждён.

Источники в администрации Первоуральска отмечают, что предварительная дата визита — 15 октября, однако сроки могут сдвинуться из-за плотного расписания главы правительства. По данным Shaytanka.ru, инициатором поездки стала Группа ЧТПЗ, в которую входит Первоуральский новотрубный завод.

«ПНТЗ надеется на получение финансирования для строительства ещё одного производственного комплекса на территории Первоуральска», — заявляют источники издания.

Официально в пресс-службе завода эту информацию также не комментируют.

По словам одного из источников, сейчас город активно готовится к встрече Медведева: коммунальщики приводят в порядок фасады зданий на центральных улицах. Кроме того, к визиту чиновника готовится школа № 32, в которой в этом году произвели дорогостоящий ремонт классов технологии.

Согласно информации на сайте российского правительства, последний визит Дмитрия Медведева в Свердловскую область состоялся в июле 2016 года — премьер-министр посетил международную промышленную выставку «Иннопром».

Напомним, в июле на «Иннопром» в Екатеринбург приезжал президент России Владимир Путин. Он посетил выставку, а также саммит GMIS и корпус УрФУ на Ленина, где пообщался со студентами и аспирантами. Перед визитом Путина около университета положили новый асфальт и поставили многоярусные клумбы, однако сразу после отъезда президента их убрали.