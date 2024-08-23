СМИ: В Нижнем Тагиле злоумышленники стали грабить квартиры дома на улице Сибирской, которые в результате ЧП остались без жильцов. В полиции эту информацию опровергают 

В Нижнем Тагиле злоумышленники выносят ценные вещи из квартир пострадавшего от взрыва газа дома на Сибирской, 81, сообщает ИА «Реальный Тагил».

Первые два подъезда дома, которые рухнули при взрыве, снесли, оставшаяся часть в настоящий момент не тронута, местных жителей пускали в квартиры забрать своё имущество. Изначально решался вопрос о том, пригодны для жизни эти квартиры или нет. Однако позднее дом признали аварийным и подлежащим сносу.

По информации ИА «Реальный Тагил», злоумышленники стали грабить жилплощади, которые в результате ЧП остались без жильцов. По словам собеседника редакции, накануне в отдел полиции № 17 поступило заявление от девушки, которая сообщила, что из её пустующей квартиры на Сибирской, 81 неизвестные вынесли ценные вещи. Источник отметил, что это уже не первый случай.

В полиции Нижнего Тагила опровергли возможный факт мародёрства на месте ЧП.

«С первого дня случившегося и по настоящее время сотрудники полиции обеспечивают порядок в районе места происшествия и беспрепятственный доступ жильцов, пришедших забрать своё имущество», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Были ли написаны заявления о кражах из квартир, в полиции не уточнили.

В Сети появились кадры первых минут после взрыва в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.