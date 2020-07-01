СМИ: В Москве полицейский занял квартиру умершего пенсионера и два года сдавал её

В отношении старшего оперуполномоченного ОМВД по району Царицыно возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями за то, что он занял квартиру умершего пенсионера и сдавал её, со ссылкой на свои источники пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, ранее квартира принадлежала 77-летнему сотруднику вневедомственной охраны на пенсии, который был одинок и поддерживал хорошие отношения с полицейским.

В 2015 году пенсионер умер от заболевания сердца. Жильё должно было отойти городу, но вышло иначе: знакомый полицейский вскрыл замок и забрал документы и квитанции на коммуналку. На протяжении пяти лет он добросовестно оплачивал все счета, так что ни у кого не возникало подозрений, что с настоящим владельцем что-то случилось.

По информации газеты, с 2016 по 2018 год он проживал в квартире сам, а потом перебрался в другое жильё, а захваченную квартиру стал сдавать. Сначала получал с арендаторов 36 тысяч рублей, а потом поднял цену до 45 тысяч в месяц.