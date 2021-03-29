СМИ: В колонии в Каменске-Уральском заключённые устроили бунт, нанеся себе увечья

В воскресенье в исправительной колонии строгого режима № 47, которая находится в Каменске-Уральском, начался бунт: сразу несколько родных и друзей осуждённых сообщили, что те массово наносят себе повреждения, протестуя против насилия активистов, а в ответ им угрожают изнасилованием, пишет E1.ru.

«Сто человек порезали себе вены. Говорят, из-за жестокости администрации и актива. Им пришлось просто. Там просто забивают людей: и морально, и физически», — рассказал мужчина, друг которого отбывает наказание в ИК-47.

Активистами, или активом, называют осуждённых, которые помогают администрации колонии.

При этом близкие осуждённых утверждают, что в колонию даже не дают вызвать скорую. А когда заключённые начинали подробнее рассказывать о происходящем в колонии, связь обрывалась.

«Сын звонил последний раз, потом связь оборвалась. Говорит, что все вены там порезали. Скорую не вызывают, и активисты угрожают изнасилованием. Местные работники стараются всё замять. У осуждённых никаких требований нет: ни на улучшение жилищных условий, ничего. Просят только, чтобы туда приехали СМИ и показали, какой там беспредел. У них таксофоны отключили, они звонят с сотовых», — сообщила мать осуждённого, отбывающего наказание в ИК-47.

Правозащитники о ситуации в ИК-47 также узнали от самих осуждённых. Они планируют посетить колонию.

«Позвонил мой подопечный, осуждённый, сообщил, что произошло то же самое, что в ИК-2 в 2019 году (тогда, по словам заключённых, увечья в знак протеста нанесли себе 200 человек). Это, видимо, итог того, что работники колонии не хотели убирать активистов. Везде активистов в результате деятельности ОНК убрали, и делегирование полномочий закончилось, а в ИК-47 оно, видимо, продолжается. Мне позвонили несколько родственников заключённых. Они просят помощи правозащитников и членов ОНК», — объясняет правозащитница, юрист Межрегионального центра прав человека Лариса Захарова.

По её словам, заинтересованные работники регионального тюремного ведомства продолжали держать там актив, представители которого в основном проживали в 14-м отряде.

«Это здание общежития наиболее близко расположено к магазину учреждения, и практически все отоваривающиеся в нём заключённые подвергались, по нашей информации, поборам и вымогательствам со стороны активистов из числа осуждённых. Приёмки всегда были жёсткими, в карантине объясняли про "правила" поведения, а под крышей (ШИЗО/ПКТ) "ломали" наиболее несговорчивых. По свидетельствам многих, кто это прошёл, пытали жёстко, с применением сексуального насилия», — подчеркнула Захарова.

В ГУФСИН информацию о бунте заключённых опровергают: по данным ведомства, увечья себе нанесли восемь человек.

«Всем осуждённым быстро была оказана медицинская помощь. В ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области. Ситуация в учреждении стабильная и управляемая», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУФСИН добавил, что информацию о том, что осуждённые массово порезали вены, находящиеся в ИК-47 заключённые распространяют «для реализации своих демонстративно шантажных замыслов».

В 2019 году заключённые, которые отбывают наказание в колонии № 47 в Каменске-Уральском, уже жаловались в правоохранительные органы на избиения и угрозы сексуального насилия со стороны активистов. Издевательства, по словам заключённых, происходили с позволения администрации колонии. Тогда ГУФСИН устроило в колонии проверку.